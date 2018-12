"Ural Airlines" a vu son flux de passagers augmenter de 13% 12.12.2018 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK Durant les 11 mois de 2018, "Ural Airlines" a transporté 8 421 387 passagers soit 5% de plus que durant toute l'année précédente. L'indice a augmenté de 13% par rapport à la même période de 2017. Les vols à l'intérieur de la Russie ont transporté 4 586 832 personnes et 3 834 555 personnes sur les destinations internationales. Depuis le début de l'année, 57 163 vols (+11%) ont été réalisés, dont 25 616 vers l'étranger. Le flux de passagers a augmenté de 14% et a atteint 20,2 milliards de passagers-kilomètres. Comme l'a indiqué le service de presse de la compagnie aérienne à "RusBusinessNews" , 616 917 passagers (+7%) ont utilisé en novembre les services de "Ural Airlines", dont 304 997 ont été à l'étranger. Il a été réalisé durant le mois 4 468 vols (+5%), dont 2 172 internationaux. "Ural Airlines" est une des premières compagnies aériennes russes avec son volume de transport de passagers. Selon les résultats de 2017, elle a transporté 8 000 474 personnes. La géographie des vols compte plus de 200 destinations. La flotte d'appareils de "Ural Airlines" se compose de 46 avions du consortium européen Airbus (24 А320, 15 А321 et 7 А319).