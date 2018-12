Le stand de la RCC pour INNOPROM-2018 a remporté deux prix BEA World 12.12.2018 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK Le pavillon de la Compagnie de cuivre russe "Cuivre – ADN de la civilisation", créé pour la participation à l’exposition industrielle internationale INNOPROM-2018, a remporté une victoire dans deux nominations du prestigieux concours international dans le domaine du marketing événementiel BEA World 2018. Le stand de deux étages de la RCC a obtenu les premières places dans les catégories "Expositions internationales" et "Utilisation de technologies". Comme le service de presse de RCC l’a indiqué à "RusBusinessNews", une équipe internationale de plus de 200 personnes a travaillé sur l’exposition. Le sous-traitant principal a été la société Illogic S.r.l. (Италия) et la société Simmetrico S.r.l. (Italie) a construit le stand. Les auteurs du stand de RCC ont utilisé les toutes dernières technologies pour les expositions dont beaucoup d’entre elles ont été présentées à cette échelle pour la première fois. Le centre de l’exposition est une colonne multimédia cinétique sous la forme de molécules EDN et une pyramide holographique représentant l’idée principale : "Cuivre – ADN de la civilisation". Les projections sur la colonne et les hologrammes dans la pyramide ont interagi ensemble transformant la découverte avec les valeurs de l’ADN en une brillante représentation. Les visiteurs invités de RCC ont découvert quotidiennement un théâtre holographique captant et comprenant chacun des gestes du spectateur. Et l’énorme kaléidoscope permettant de se sentir à l’intérieur d’un cristal de cuivre est devenu également l’objet le plus photographié d’INNOPROM. Retourner aux actualités