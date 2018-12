"Ural Airlines" commence à voler à partir de Joukovski vers Prague 14.12.2018 — Actualités

RÉGION DE MOSCOU Le 26 décembre 2018 la compagnie aérienne "Ural Airlines" ouvre un nouveau vol Joukovski – Prague - Joukovski. Le vol U6-751/752 sera réalisé les mercredis, les jeudis, les samedis et les dimanches. Le départ de Joukovski, situé à 23 kilomètres de Moscou, est prévu pour 6h30, le retour pour 8h30, a indiqué le service de presse du transporteur à "RusBusinessNews". Les vols de Prague les 26, 27, 29 et 30 décembre sont à un prix spécial : à partir de 66 euros (à partir de 5 043 roubles) pour un aller simple, incluant les bagages en soute, les bagages en cabine, un petit déjeuner chaud et toutes les taxes. Les autres jours le vol aller – retour revient à 192 euros (14 509 roubles). "Ural Airlines" est une des premières compagnies aériennes russes avec son volume de transport de passagers. Selon les résultats de 2017, 8 000 474 personnes ont utilisé ses services. La géographie des vols compte plus de 200 destinations. "Ural Airlines" exploite aujourd’hui 46 avions de ligne (24 А320, 15 А321 et 7 А319). Retourner aux actualités