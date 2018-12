La KMEZ a lancé le complexe d'épuration des gaz moderne 17.12.2018 — Actualités

RÉGION DE TCHÉLIABINSK Dans l'atelier de fusion du cuivre de l’Usine de cuivre par électrolyse Kychtymski (appartenant au Groupe "Compagnie de cuivre russe"), le filtre à manches LÜHR (Allemagne) a été mis en exploitation industrielle. Il captera jusqu'à 99% des gaz de combustion et des particules en suspension. L'investissement dans le projet s'est élevé à environ 290 millions de roubles. Le service de presse de la RCC a informé RusBusinessNews que, le complexe se compose de quatre unités de filtrage - deux filtres de deux étages, d'une superficie de plus de 2 200 mètres carrés chacun. Le complexe LÜHR FILTER est équipé d'une unité d'alimentation en adsorbant, pour neutraliser l'hydrure de soufre, par ses propres aspirateurs de fumée et tout autre équipement nécessaire. Rüdiger Margraf, directeur général de LÜHR FILTER, présent au lancement solennel, a reçu la lettre de remerciement de la direction de la KMEZ.



