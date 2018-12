Le 47e Airbus a complété le parc de compagnie aérienne "Ural Airlines" 25.12.2018 — Actualités

LA RÉGION DE SVERDLOVSK Dans le cadre du programme de mise à niveau du parc des aéronefs, la compagnie aérienne "Ural Airlines" a reçu un autre Airbus A321. Le numéro VQ-BGX est attribué à l'avion. Il est devenu le 47e liner du Consortium européen Airbus dans le parc du transporteur. L'avion pris en location-exploitation avait été exploité Royaume-Uni. Le bureau de presse de la compagnie aérienne a déclaré à "RusBusinessNews" que la cabine du liner était équipée de 220 sièges en classe économique. Le nouvel Airbus A321 est prévu pour les vols internationaux et domestiques. Son premier vol régulier sera le vol Ekaterinbourg – Tbilissi. Les liners du Consortium européen Airbus ont prouvé une grande efficacité et la convenance pour effectuer des vols moyens courriers. La compagnie aérienne "Ural Airlines" est en collaboration avec le Consortium depuis plus de 10 ans. En outre, la compagnie est devenue le leader en matière de temps de vol moyen quotidien en avions de la famille Airbus A320 (12,71 heures) parmi les compagnies aériennes russes en 2017. La compagnie aérienne "Ural Airlines" est une des principales compagnies aériennes russes en termes de trafic passagers. En 2017, 8 000 474 personnes ont eu recours aux services du transporteur. La géographie des vols compte plus de 200 destinations. La flotte aérienne de la compagnie "Ural Airlines" comprend 24 avions A320, 16 avions A321 et 7 avions A319. Retourner aux actualités