La compagnie aérienne "Ural Airlines" a solennellement ouvert le vol au Pays du soleil levant

VLADIVOSTOK Le 21 décembre, la compagnie aérienne "Ural Airlines" a effectué le premier vol de Vladivostok à Sapporo. À l'aéroport de Knévitchi, les passagers ont été traités de chocolat japonais. Les représentants du Ministère de la terre, des transports et de l'infrastructure de la préfecture d'Hokkaido et de l'administration du port aérien les ont accueillis à l'aéroport de Chitose. Tous ont reçu des souvenirs en cadeaux. Le bureau de presse du transporteur a déclaré à "RusBusinessNews" que le vol Vladivostok – Sapporo – Vladivostok était effectué le mardi et le vendredi. La compagnie aérienne "Ural Airlines" est une des principales compagnies aériennes russes en termes de trafic passagers. Selon les résultats de l'année 2017, elle a transporté 8 000 474 personnes. La géographie des vols compte plus de 200 destinations. La flotte aérienne de la compagnie "Ural Airlines" comprend 47 avions du Consortium européen Airbus (24 avions A320, 16 avions A321 et 7 avions A319).