La Corporation VSMPO-Avisma investit 700 millions de dollars dans la production

En 2018, la Corporation VSMPO-Avisma a produit plus de 33 mille tonnes de produits de haute valeur, plus de 40 mille tonnes d'éponge de titane et 4,5 mille tonnes de produits d'aluminium d'exportation de haute technologie. La VSMPO a maîtrisé la production de plus de 40 types d'anneaux. Cependant, l'entreprise n'envisage pas de s'arrêter sur ce qui a était réalisé. Jusqu'à la fin de l'année 2024, la Corporation VSMPO-Avisma prévoit d'investir dans le développement de la production environ 700 millions de dollars. La corporation a déclaré à "RusBusinessNews" , l'un des projets à grande échelle sera mis en œuvre à l'aide de l'atelier de pipeline et de l'atelier de laminoir. D'ici trois ans, elle sera pratiquement reconstruite de nouveau et un nouveau laminoir sera installé. La corporation commencera à produire le fil de titane. Jusqu'à 80 millions de dollars seront consacrés au développement du traitement mécanique. Environ 60 millions de dollars seront dépensés pour la modernisation de l'atelier № 16 qui produit les feuilles de laminage. Rien qu'en 2019 le nouveau four à plasma sera acheté, et les investissements dans la production auxiliaire s'élèveront à environ 30 millions de dollars.