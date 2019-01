"UralAirlines" ont franchi le seuil de 9 millions de passagers 17.01.2019 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK En 2018, la compagnie aérienne "Ural Airlines" a transporté 9 000 579 passagers, soit 13% de plus que la même période en 2017. En Russie, 4 894 305 personnes ont voyagé, à l'étranger - 4 106 274. Au total, 61 634 vols (+11%) ont été effectués en 12 mois: 33 917 vols nationaux et 27 717 vols internationaux. Le bureau de presse de la compagnie a déclaré à "RusBusinessNews" , que le trafic de passagers était de 21,7 milliards de passagers-kilomètres. En décembre, les services du transporteur ont été utilisés par 579 192 passagers (+3%). À l'intérieur du pays, les vols ont été effectués par 307 473 personnes, à l'étranger - 271 719 personnes. Les liners "Ural Airlines" ont fait 4 471 vol (+3%): 2 370 - en Russie et 2 101 - dans les pays étrangers. Dans l'année de son 25e anniversaire, la compagnie aérienne a ouvert de nouvelles destinations telles que Vladivostok - Sapporo, Joukovski - Almaty, Joukovski - Prague, Moscou - Francfort, Saint- Pétersbourg - Francfort, Moscou - Surgut et à Bologne de six villes russes, et a commencé à voler du deuxième aéroport de Moscou - Sheremetyevo - à Ekaterinbourg, Simferopol et Sotchi. Le programme de vol compte environ 250 destinations. La flotte des "Ural Airlines" a complété trois A321 et un A320, et maintenant il a 47 avions (24 A320, 16 A321 et 7 A319). En 2019, la compagnie aérienne prévoit de maintenir la dynamique de performance et d'étendre le programme de vol en achetant de nouveaux liners de la famille Airbus A320 neo et Boeing 737 Max 8.