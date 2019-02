"Karabachmed" démantèle les anciens convertisseurs 29.01.2019 — Actualités

RÉGION DE CHELYABINSK L'usine "Karabachmed" (qui fait partie du groupe "Compagnie de cuivre russe") a commencé la dernière étape de modernisation du complexe chimique et métallurgique. Les spécialistes ont commencé à démanteler le premier des trois convertisseurs obsolètes de l'atelier métallurgique. Toutes ces unités prévoient d'être désactivées d'ici la fin de juin 2019. Le service de presse de la RCC a informé "RusBusinessNews" que, en échange de l'équipement obsolète ont été installés trois nouveaux convertisseurs Kumera équipés d'étanches aux gaz et de pulvérisateurs d'une capacité de 150 tonnes chacun. Deux d'entre eux ont déjà été mis en exploitation, pour le deuxième trimestre de cette année, le lancement de la troisième unité est prévu. Cela complétera la modernisation à grande échelle de "Karabachmed". Le projet a également installé une nouvelle ligne mécanisée de versement du cuivre brut et mis à jour le système d'épuration des gaz. Les investissements de RCC dans la modernisation et l'amélioration de la sécurité environnementale de la production de l'entreprise en 2004-2018 ont dépassé les 20 milliards de roubles.