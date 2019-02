La compagnie aérienne "Ural Airlines" reliera Moscou avec Mumbai 29.01.2019 — Actualités

MOSCOU À partir du 31 mars 2019, la compagnie aérienne "Ural Airlines" lancera un vol direct Moscou-Mumbai (Bombay). Selon le rapport de "RusBusinessNews" dans le service de presse de la compagnie aérienne, les avions voleront en Inde quatre fois par semaine: chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi, le vol retour- chaque mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Le départ de Moscou (aéroport de Domodedovo) sera effectué à 19:10, l'arrivée à Mumbai aura lieu à 4:45. Le retour à 5: 50, l'arrivée à Moscou à 10:50. La ligne sera desservie par des avions fabriqués par la société européenne Airbus. La compagnie aérienne "Ural Airlines" est l'une des principales compagnies aériennes russes en termes de trafic passagers. En 2018, la compagnie aérienne "Ural Airlines" a transporté 9 000 579 passagers (+13% par rapport aux indicateurs de 2017). Les vols s'effectuent a plus de 200 destinations. La flotte aérienne de "Ural Airlines" se compose d'avions de préoccupation européenne Airbus. À ce jour, le transporteur exploite 47 avions de ligne (24 A320, 16 A321 et 7 A319). Retourner aux actualités