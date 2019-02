VSMPO-Avisma participera à Le Bourget et à Stainless Steel World 29.01.2019 — Actualités

REGION DE SVERDLOVSK En 2019, les expositions de la corporation VSMPO-Avisma seront présentées lors de 35 expos. Les représentants du holding participeront à 30 conférences, y compris internationales. La corporation a déclaré à "RusBusinessNews", en particulier, à la mi-avril s'ouvrira le forum "Neftegaz" à Moscou et "Atom-Expo" à Sochi. Les plus grandes expositions seront Le Bourget (France) et Stainless Steel World (Pays-Bas). Retourner aux actualités