VSMPO a reçu pour la première fois en Russie le prix du "Meilleur fournisseur" de la part d’Airbus 04.02.2019 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK Selon les résultats de 2018, VSMPO est la première société parmi les sociétés russes à recevoir le prix du "Meilleur fournisseur" (Best Performer) de la part d'Airbus. Sa remise a eu lieu le 29 janvier à Toulouse au cours de la conférence des fournisseurs du consortium aéronautique dans le cadre du Supplier Quality Improvement Programme (SQIP). Comme le service de presse de la corporation VSMPO-Avisma l'a indiqué à "RusBusinessNews" , ce prix confirme que VSMPO ne maintient pas seulement un niveau élevé de fiabilité (ce qui a été noté par la remise du prix Best Improver-2017) mais continue d'améliorer ses processus internes destinés à l'amélioration permanente de la qualité de la production livrée, de la gestion de la production, de la logistique, à l'assimilation de nouvelles pièces et à l'orientation maximale vers les besoins du client. Cette approche est conforme aux attentes d'Airbus permettant au client d'être sûr des capacités de l'entreprise à réaliser les ententes conclues et à participer dans les nouveaux projets complexes du consortium aéronautique.