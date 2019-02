"Karabachmed" et KMEZ ont établi des records de production 12.02.2019 — Actualités

RÉGION DE TCHELIABINSK Selon les résultats de 2018, les entreprises métallurgiques de la Compagnie de cuivre russe dans la région de Tcheliabinsk ont augmenté le volume de production et amélioré sa qualité. L'usine "Karabachmed" a augmenté la production de cuivre de 12,5% - à 139,2 mille tonnes. Le contenu de cuivre dans les produits finis a atteint 99,2% contre un objectif de 98,9%. Comme le service de presse de RCC l'a indiqué à "RusBusinessNews" , l'atteinte de ces indicateurs a permis le lancement de la troisième station d'oxygène et de deux nouvelles lignes Kumera dans le complexe chimique et métallurgique de l'entreprise, ainsi que l'augmentation du contenu de cuivre dans le concentré SA "Le combinat minier Mikheevski" (fait partie du Groupe RCC) et des fournisseurs tiers. L'usine de cuivre par électrolyse Kychtymski a produit 139,3 mille tonnes de cathodes (+8%). L'augmentation de la production de cuivre cathodique a réussit grâce au rééquipement technique à grande échelle, qui a eu lieu dans l'entreprise en 2018. En janvier - mars de l'année Dernière, deux nouvelles séries de bains électrolyses ont été lancées d'une capacité de 40 chacun. En somme, la capacité de l'atelier d'électrolyse du cuivre KMEZ a augmenté à 140 mille tonnes par an.