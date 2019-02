La compagnie aérienne "Ural Airlines" a transporté plus de 600 mille passagers 12.02.2019 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK En janvier 2019, la compagnie aérienne "Ural Airlines" a transporté 604 072 personnes (+7% des indicateurs de l'année Dernière), y compris 286 823 personnes dans des directions internationales. Selon le rapport de "RusBusinessNews" dans le service de presse du transporteur, pour un mois, les compagnies de ligne ont effectué 4 423 vols (+4%), dont 2 122 - à l'étranger. Le trafic passagers a dépassé 1,48 milliard de passagers-kilomètres, soit 9% de plus que la même période en 2018. De même, la compagnie aérienne "Ural Airlines" a annoncé l'apparition dans le calendrier "été" de nouveaux vols Moscou - Mumbai et Joukovski - Prague. La compagnie aérienne "Ural Airlines" est parmi les principales compagnies aériennes russes en termes de trafic passagers. Au cours de l'année écoulée, la compagnie a transporté 9 000 579 passagers. La géographie des vols couvre plus de 200 destinations dans lesquelles sont mis en œuvre 47 avions de ligne de préoccupation européenne Airbus (24 А320, 16 А321 et 7 А319).