La compagnie de cuivre russe a présenté les travaux au forum d'investissement Russe "Sochi 2019" 18.02.2019 — Actualités

REGION DE SVERDLOVSK La compagnie de cuivre russe (SA "RCC") participe au forum d'investissement Russe "Sochi 2019". Le stand de la RCC présente une expérience réussie de l'utilisation des meilleures technologies disponibles dans la création de nouvelles productions minières (Combinat minier Tominski) et la modernisation des entreprises métallurgiques existantes (L'usine "Karabachmed"). Comme le service de presse de RCC l’a indiqué à "RusBusinessNews" , des investissements de plusieurs milliards dans le développement des productions modernes ont rendu possible la liquidation des dommages accumulés au XX siècle dans la région de Tcheliabinsk pendant la période de travail de combinat de cuivre de Karabach et la mine à ciel ouvert Korkinski. Dans le cadre du programme d'affaires du forum, la RCC a présenté des expériences d'investissements efficaces dans le domaine social des territoires de présence. En 2018, plus de 2,2 milliards de roubles ont été consacrés à la construction et à la réparation des objets sociaux, au développement des infrastructures, aux projets culturels, éducatifs et sportifs pour les enfants et les jeunes. Retourner aux actualités