Les travaux de VSMPO-Avisma seront présentés à Sotchi et à Nantes 20.02.2019 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK 17-20 avril, les représentants de la Corporation VSMPO-Avisma se rendront à Sotchi pour le forum annuel "Titane en CEI". En juin, à Nantes en France se tiendra la prochaine conférence mondiale sur le titane, qui a lieu tous les quatre ans. Comme le service de presse de la corporation l'a dit au RusBusinessNews , les spécialistes de VSMPO-Avisma parleraient des nouvelles tendances et technologies en matière de traitement du titane et des alliages de titane.