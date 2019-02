"Ural Airlines" prépare des vols pour Bordeaux et Montpellier au départ de Moscou 21.02.2019 — Actualités

MOSCOU La compagnie aérienne "Ural Airlines" ouvre deux nouveaux vols directs vers les villes françaises de Bordeaux et Montpellier depuis l'aéroport de Moscou Domodedovo. Comme le service de presse du transporteur l'a indiqué à "RusBusinessNews" , les départs à Bordeaux commenceront le 1er juin, les lundis, jeudis et samedis, à Montpellier – à partir du 2 juin, les mercredis, vendredis et dimanches. Le coût du vol - de 4 573 roubles dans une direction au tarif "sans bagages". Les billets peuvent être achetés sur le site officiel www.uralairlines.com , dans l'application mobile Ural Airlines, par appel au centre d'appels: 8-800-7700-262 et dans les caisses. "Ural Airlines" figure parmi les plus grandes compagnies aériennes russes en termes de trafic passagers. Pour 2018, la compagnie a transporté 9 000 579 passagers (+13% par rapport à 2017). La flotte aérienne de "Ural Airlines" est composée de 47 avions du consortium européen Airbus (24 А320, 16 А321 et 7 А319). Ils travaillent sur un peu plus de 200 destinations.