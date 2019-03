"Ural Airlines" a transporté 1,1 million de personnes depuis le début de l'année 20.03.2019 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK De janvier à février 2019, la compagnie aérienne "Ural Airlines" a transporté 1 118 091 passagers : soit 8% de plus que dans la même période de l'année précédente. 598 157 personnes ont voyagé en Russie et 519 934 personnes ont voyagé à l'étranger. Les avions de ligne du transporteur ont réalisé 8 143 vols (+5%), dont 4 327 à l'intérieur du pays et 3 816 sur des destinations internationales. Le trafic de passagers a atteint 2,746 milliards de passagers-kilomètres (+8%), a indiqué le service de presse du transporteur à " RusBusinessNews ". En février, 514 019 passagers (+9%) ont eu recours aux services de la compagnie aérienne. 280 908 personnes ont été transportées à l'intérieur de la Russie et 233 111 à l'extérieur. 3 720 vols (+7%) ont été réalisés en un mois : 1 694 vers l'étranger et 2 026 à l'intérieur du pays. "Ural Airlines" fait partie des premières compagnies aériennes russes avec son volume de passagers transportés. Elle a fourni ses services à 9 000 579 passagers en 2018. 47 avions de ligne du consortium européen Airbus (24 А320, 16 А321 et 7 А319) volent sur plus de 200 destinations. Retourner aux actualités