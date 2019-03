Embraer pour la quatrième fois a désigné Corporation VSMPO-Avisma le meilleur fournisseur de l'année 29.03.2019 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK La société brésilienne Embraer a annoncé la société VSMPO-Avisma "Le meilleur Fournisseur de l'année 2018". Le titre d'honneur a été attribué pour la quatrième fois - pour "la rapidité de la Livraison, la haute qualité des produits dans l'emballage approprié, ainsi que le dédouanement sans tracas des marchandises et la flexibilité dans la coopération". Selon " RusBusinessNews " dans le service de presse de VSMPO-Avisma, un grand rôle dans la coopération réussie avec le constructeur d'avions brésiliens est joué par la filiale allemande de la corporation, dirigée par Catherine Peltier. Le titane est envoyé au Brésil sous forme de nœuds assemblés produits en Europe. Depuis l'an 2000, VSMPO-Avisma fournit à Embraer des plaques, des feuilles, des barres, des billettes, une large gamme de petites pièces forgées et de pièces embouties pour aile et châssis.