Les clients de "Ural Airlines" représentent plus de 2,5 millions de personnes 17.05.2019 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK Durant les quatre premiers mois de 2019, "Ural Airlines" a transporté 2 477 597 passagers (+8% par rapport aux indicateurs de 2018). Parmi eux, 1 258 815 personnes sur des lignes aériennes intérieures et 1 218 782 personnes sur des lignes internationales. En tout en janvier – avril, il a été réalisé 17 674 vols (+5%), dont en Russie 9 059 et à l'étranger 8 615. Le trafic de passager a augmenté de 10% : jusqu'à 6,117 milliards de passagers - kilomètres. Comme le service de presse de "Ural Airlines" l'a indiqué à " RusBusinessNews ", en avril 696 515 passagers (+9%) ont utilisé les services de la compagnie aérienne. 318 254 personnes ont été transportées à l'intérieur du pays et 378 261 personnes vers des destinations internationales. En un mois, il a été réalisé 4 868 vols (+3%), dont 2 559 vers l'étranger et 2 309 sur des lignes intérieures. Du 1 au 12 mai, 320 000 passagers (+22%) ont été transportés. "Ural Airlines" fait partie des premières compagnies aériennes russes avec son volume de transport de passagers. En 2018, 9 000 579 passagers (+13% par rapport à l'indicateur de 2017) ont utilisé les services du transporteur. La géographie des vols comporte plus de 200 destinations sur lesquelles 45 avions du consortium européen Airbus (24 А320, 16 А321 et 5 А319) fonctionnent. Retourner aux actualités