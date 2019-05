VSMPO-Avisma a présenté les produits à HeliRussia-2019 28.05.2019 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK En mai 2019, la production de la corporation VSMPO-Avisma est devenue une exposition de deux exhibitions majeures. 16-18 mai à Moscou au XIIe Salon international de l'industrie de l'hélicoptère HeliRussia-2019 ont été présentés des échantillons de tubes en titane, de barres, de feuilles, de plaques, d'anneaux laminés, de poinçonnage et autres. Les représentants du service de marketing de VSMPO ont tenu plus de 30 négociations. 21-23 mai à Oufa au XXVII exposition "Gaz. Pétrole. Technologie" VSMPO-Avisma a démontré les produits nécessaires à l'installation de l'équipement dans l'industrie minière. Comme l'a rapporté " RusBusinessNews " à VSMPO, le centre de l'exposition était la maquette de l'échangeur de chaleur, des échantillons de bimétalliques en titane ont également été présentés à l'attention des clients, étirés, soudés à paroi mince et épaisse, de brides, de raccords, de sphères, de barres forgées et de bobines et plus encore. Retourner aux actualités