"Ural Airlines" est devenue l'une des 100 plus sûres compagnies aériennes du monde 04.06.2019

RÉGION DE SVERDLOVSK En 2019, "Ural Airlines" est entrée pour la première fois dans le TOP 100 des compagnies aériennes les plus sûres du monde. Le classement est réalisé par la société d'audit allemande Jacdec. Lors de l'estimation de la sûreté du transporteur, il est pris en compte le nombre d'accidents aériens de ces 30 dernières années, l'ancienneté du parc d'avions, l'audit de sécurité des sociétés internationales IOSA et ICAO, l'itinéraire du réseau ainsi que d'autres facteurs. Comme le service de presse de "Ural Airlines" l'a indiqué à " RusBusinessNews ", assurer la sécurité des vols est une tâche prioritaire pour une compagnie aérienne. Il est construit pour cela un système de contrôle sur plusieurs niveaux afin que le vol et sa préparation aient un degré élevé de fiabilité. Le transporteur aérien est membre de l'Association internationale du transport aérien (AITA) et passe régulièrement des audits confirmant son engagement à maintenir un niveau élevé de sécurité des vols grâce à sa conformité aux standards internationaux.