La Corporation VSMPO-Avisma a partagé son expérience au Titanium Europe 2019 04.06.2019 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK La Corporation VSMPO-Avisma a été l'un des participants à la Conférence européenne internationale Titanium Europe 2019. L'Adjoint du Directeur Général pour le marketing et la commercialisation Oleg Leder était à la tête de la délégation. Comme VSMPO l'a indiqué à " RusBusinessNews ", plus de 400 représentants du marché du titane de plus de 30 pays sont venus à Vienne. La Conférence Titanium Europe est spécialisée sur les innovations et les nouvelles stratégies commerciale dans l'industrie du titane et elle a lieu depuis 2013. Les spécialistes du titane de Salda y participent toujours. Retourner aux actualités