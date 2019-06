"Ural Airlines" a ouvert deux nouvelles destinations vers la France 05.06.2019 — Actualités

MOSCOU La compagnie aérienne "Ural Airlines" a commencé à voler sur deux nouvelles destinations. Le premier vol partant de Moscou – Domodedovo vers Bordeaux a été réalisé le 1 juin, et le 2 juin vers Montpellier. Comme le service de presse du transporteur l'a indiqué à "RusBusinessNews", les avions de ligne vont circuler sur l'itinéraire Domodedovo – Montpellier – Domodedovo les mercredis, vendredis et dimanches, et sur l'itinéraire Domodedovo – Bordeaux – Domodedovo les lundis, jeudis et samedis. Des prix réduits existent sur ces deux destinations : à partir de 40 euros dans un sens. Un transfert pratique vers les régions de Russie est possible avec départ et arrivée à Novossibirsk, Tomsk, Omsk, Barnaoul, Ekaterinbourg, Tcheliabinsk et Tioumen. L'escale a lieu à Domodedovo. Le coût du vol de transfert dans un sens commence à partir de 135 euros. "Ural Airlines" est une des premières compagnies aériennes russes avec son volume passagers transportés. En 2018, 9 000 579 passagers (+13% par rapport aux indicateurs de 2017) ont utilisé ses services. La géographie des vols du transporteur comporte plus de 200 destinations. La flotte d'appareils se compose d'avions du consortium européen Airbus. 45 avions de ligne (24 А320, 16 А321 et 5 А31) sont actuellement exploités. Retourner aux actualités