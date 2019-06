RCC participera au SPFEI-2019 06.06.2019 — Actualités

SAINT-PETERSBOURG La compagnie de cuivre russe (SA "RCC") interviendra en qualité d'exposant et de participant au programme d'affaires du Forum Economique International de Saint-Pétersbourg 2019. Elle présentera sur son stand son expérience réussie dans l'utilisation des meilleures technologies disponibles (MTD) lors de la création de nouvelles productions minières et de la modernisation des entreprises métallurgiques en activité. RCC expliquera également sa politique écologique adoptée dans les entreprises du holding et les mesures pour la protection de l'environnement, a indiqué le service de presse de la compagnie à "RusBusinessNews". Le combinat minier Tominski en construction, "Karabachmed" et "Uralhidromed" serviront d'exemples pour l'utilisation des MTD. Les projets pour la liquidation des dommages écologiques accumulés au XXème siècle seront illustrés grâce aux travaux dans la coupe minière Korkinski et dans le dépôt abandonné de déchets du combinat de cuivre de Karabach. RCC interviendra en qualité de partenaire dans la session "Extraction minière mondiale : défis et perspectives" dans le cadre du programme d'affaires du forum. Retourner aux actualités