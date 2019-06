"Ural Airlines" a fourni ses services à près de 3,3 millions de passagers 13.06.2019 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK Durant les cinq premiers mois de 2019, la compagnie aérienne "Ural Airlines" a transporté 3 298 435 passagers (+9% par rapport aux indicateurs de 2018). Parmi eux, 1 612 969 personnes ont voyagé à l'intérieur de la Russie, 1 685 466 sont parties à l'étranger. Dans l'ensemble, en janvier – mai il a été réalisé 23 188 vols (+5%), y compris sur les lignes aériennes intérieures (VVL) - 11 567, sur les lignes aériennes internationales (MVL) – 11 621. La recette issue des passagers a augmenté de 11% - jusqu'à 8,117 milliards de passagers - kilomètres. Comme le service de presse du transporteur l'a indiqué à "RusBusinessNews", la compagnie aérienne a fourni ses services en mai à 820 838 passagers (+12%). Sur la Russie, 354 154 personnes ont été transportées, sur les lignes aériennes internationales – 466 684. En mai, il a été réalisé 5 514 vols (+6%), y compris 3 006 vers l'étranger et 2 508 à l'intérieur du pays. "Ural Airlines" est une des premières compagnies aériennes russes avec son volume de passagers transportés. En 2018, il a été transporté 9 000 579 passagers (+13% par rapport aux indicateurs de 2017). La géographie des vols comporte plus de 200 destinations sur lesquelles fonctionnent des avions du consortium européen Airbus. Aujourd'hui, 45 avions de ligne (24 A320, 16 A321 et 5 A319) sont exploités.