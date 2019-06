Le Groupe RCC investit plus de 1 milliard de dollars dans la production 13.06.2019 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK Le montant des investissements du Groupe "Compagnie de cuivre russe" (Groupe RCC) dans le développement de ses capacités d'extraction minière et métallurgiques en Russie et au Kazakhstan, selon les bilans de 2019, dépassera 1 milliard de dollars. Comme le service de presse de RCC l'a indiqué à "RusBusinessNews", les investissements dans le capital augmenteront de 4% par rapport à l'année précédente. "Plus de 900 millions de dollars seront investis en Russie, y compris dans les projets dans la sphère de l'extraction minière – 652 millions de dollars. Cette année, les principaux projets d’investissement seront la construction du combinat minier Tominski dans la région de Tcheliabinsk et l'élaboration du gisement de Malmyj sur le territoire de Khabarovsk", - a indiqué le premier vice-président de RCC Oleg Sienko au Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Retourner aux actualités