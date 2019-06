La production de VSMPO-Avisma a du succès au Paris Air Show 2019 19.06.2019 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK La corporation VSMPO-Avisma a présenté sa production au LIII Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace Paris Air Show 2019. L'exposition de production de haute technologie où il est présenté des pièces embouties traitées mécaniquement de châssis et de construction pour la fabrication d'avions ainsi que des produits pour les programmes de construction de moteurs, connaît un grand succès. Comme le service de presse de la corporation l'a indiqué à "RusBusinessNews", les managers de VSMPO ont réalisé dès le premier jour plus de 30 rencontres avec des représentants de compagnies de construction d'avions et de moteurs. Le thème des négociations a porté sur les contrats actuels de livraison de produits semi-finis en titane et il a été abordé les perspectives de coopération future.