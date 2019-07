La compagnie aérienne "Ural Airlines" a fêté les 10 ans du vol Ekaterinbourg – Pékin 09.07.2019 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK Le 5 juillet, la compagnie aérienne "Ural Airlines" a réalisé un vol anniversaire vers la capitale chinoise à partir de l'aéroport international Koltsovo. Il y a exactement dix ans que le premier vol Ekaterinbourg – Pékin a été réalisé. La mise en place d'un vol régulier en 2009 a eu une importance stratégique pour le renforcement des liens économiques et culturels entre la RPC et l'Oural. Comme le service de presse de la compagnie aérienne l'a indiqué à " RusBusinessNews ", plus de 370 028 personnes ont été transportées en 10 ans et la destination chinoise est devenue l'une des prioritaires pour "Ural Airlines" et l'aéroport. Les passagers de la RPC ont reçu la possibilité de voyager en Europe par le chemin le plus court. "Les relations sino-russes se sont intensivement développées au cours de ces dix dernières années. Nous avons obtenu de grands succès dans cette coopération grâce, en particulier, aux efforts de la part de "Ural Airlines". Je suis certaine que les relations sino-russes vont continuer à se renforcer et que "Ural Airlines" apportera son importante contribution à cette coopération bilatérale", - a indiqué la Consule générale de la RPC à Ekaterinbourg Gen Lipin. Le vol d'Ekaterinbourg à Pékin est réalisé jusqu'à cinq fois par semaine. "Ural Airlines" vole également de Koltsovo à Harbin et Ordos. "Ural Airlines" fait partie des premières compagnies aériennes russes avec son volume de passagers transportés. En 2018, 9 000 579 passagers ont utilisé les services de la compagnie. La géographie des vols compte plus de 200 destinations. La flotte d'appareils se compose d'avions du consortium européen Airbus. 45 avions de ligne sont aujourd'hui exploités (24 А320, 16 А321 et 5 А319).