Le vice premier ministre de la FR Dmitri Kozak a visité le stand de RCC à l'exposition INNOPROM-2019 11.07.2019

RÉGION DE SVERDLOVSK Une délégation dirigée par le vice premier ministre de la FR Dimitri Kozak a visité le 8 juillet le stand de la Compagnie de cuivre russe (SA "RCC") à la Xème Exposition internationale industrielle INNOPROM-2019 à Ekaterinbourg. Le ministre de l'industrie et du commerce de la FR Denis Mantourov et le président de la direction de la Société de gestion "Rusnano" Anatoli Tchoubaïs faisaient également partie de cette délégation. Le président de la RCC Vsevolod Levine a réalisé l'excursion sur le stand. Dans le théâtre holographique, les hôtes ont découvert les technologies modernes que RCC utilise à toutes les étapes de production de cuivre et ils ont pris connaissance des secteurs prometteurs d'utilisation du métal. Une attention particulière a été portée à la sécurité écologique des entreprises, a indiqué le service de presse de RCC à " RusBusinessNews ". "Lors de la construction de nouvelles entreprises et de la modernisation d'entreprises en fonctionnement, la Compagnie de cuivre russe met en place les meilleures technologies disponibles ainsi que les solutions de pointe des meilleurs producteurs mondiaux. Cette approche nous permet d'augmenter la productivité des entreprises tout en diminuant la charge sur l'environnement", - a souligné le président de RCC Vsevolod Levine.