"Ural Airlines" a transporté plus de 4,2 millions de passagers 12.07.2019 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK Durant le premier semestre 2019, "Ural Airlines" a transporté 4 242 555 passagers (+8% par rapport aux indicateurs de 2018). Sur les lignes aériennes intérieures il a été servi 2 057 414 personnes, sur les lignes internationales – 2 185 141 personnes. De janvier à juin, il a été réalisé 29 237 vols (+4%), dont 14 701 à l'étranger. Le trafic de passagers a augmenté de 10% et a dépassé 10,36 milliards passager - kilomètres. Comme le service de presse de la compagnie aérienne l'a indiqué à " RusBusinessNews ", en juin 944 120 personnes (+3%) ont utilisé les services de "Ural Airlines", y compris sur les lignes aériennes internationales où il a été transporté 499 675 personnes. En un mois il a été réalisé 6 049 vols, dont 3 080 vers l'étranger. Le plus souvent les passagers ont volé de Moscou à Erevan, Larnaca, Barcelone, Prague et Tel-Aviv, d'Ekaterinbourg à Prague et Pékin. "Ural Airlines" est une des premières compagnies aériennes russes avec son volume de passagers transportés. En 2018, 9 000 579 passagers (+13%) ont utilisé ses services. 45 avions du consortium européen Airbus (24 А320, 16 А321 et 5 А319) fonctionnent sur les un peu plus de 200 destinations. Retourner aux actualités