La corporation VSMPO-AVISMA a montré un tambour aux invités de INNOPROM 22.07.2019 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK La corporation VSMPO-AVISMA a participé à la Xème Exposition internationale industrielle INNOPROM à Ekaterinbourg. La République de Turquie était cette fois-ci le pays partenaire du forum industriel. En quatre jours, l’exposition dédiée à la numérisation industrielle a été visitée par plus de 50 000 visiteurs. Comme VSMPO l’a indiqué à " RusBusinessNews ", des bagues en rouleaux et des pièces embouties d’ailettes de moteurs d’avion ont été présentées sur le stand de la corporation VSMPO-AVISMA. La pièce exposée principale a été le tambour profondément traité mécaniquement du booster pour le plus gros moteur CFM-56 qui est installé sur les avions Boeing 737 et Airbus 320. La délégation de la corporation a réalisé plusieurs dizaines de rencontres avec des partenaires actuels et futurs. Retourner aux actualités