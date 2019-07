Un nouveau système d’épuration des gaz a été élaboré à "Karabachmed" 22.07.2019 — Actualités

RÉGION DE TCHELIABINSK L'usine "Karabachmed" (fait partie du Groupe "Compagnie de cuivre russe") a mis en exploitation un complexe moderne d'épuration des gaz de la production métallurgique. Dans l'atelier d'acide sulfurique, quatre filtres électriques humides de grande productivité ont été ajoutés aux six existants pour une épuration sur deux niveaux des gaz métallurgiques de la poussière et des autres impuretés. La nécessité d'augmenter la capacité de passage de l'atelier d'acide sulfurique est apparue après la modernisation du secteur métallurgique où il a été installé trois tapis modernes Kumera avec des pulvérisateurs étanches et à aspiration. Comme le service de presse de RCC l'a indiqué à " RusBusinessNews ", après la mise à jour technologique, les capacités de production de "Karabachmed" ont augmenté jusqu'à 170 mille tonnes de cuivre noir par an. Le démarrage du nouvel équipement d'épuration des gaz permettra de minimiser la charge sur l'environnement.