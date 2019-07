La recette de la corporation VSMPO-AVISMA a augmenté de 10% 29.07.2019 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK La recette de la SA Publique "Corporation VSMPO-AVISMA" au premier semestre 2019 s'est avérée 10% de plus par rapport à la même période l'année Dernière. Elle a représenté 42,273 milliards. Comme le service de presse de la corporation l'a indiqué à " RusBusinessNews ", cela est dû à un taux de change plus élevé du dollar, entraînant une augmentation de l'équivalent du rouble des ventes à l'exportation. Dans le même temps, le bénéfice net de la corporation selon les bilans de janvier-juin 2019 a augmenté de 47% par rapport au premier semestre-2018 et s'élevait à 12,828 milliards de roubles. Le volume de vente de titane est resté au même niveau - environ 15 mille tonnes.