Les investissements de RCC dans l’extraction minière augmenteront de 13% 28.08.2019 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK En 2019, la Compagnie russe de cuivre affectera au développement de la division d’extraction minière en Russie et au Kazakhstan environ 760 millions de dollars, soit 13% de plus que l’année précédente. Comme le service de presse de RCC l’a indiqué à " RusBusinessNews ", les fonds seront affectés au développement du projet Malmyjski, à la construction du combinat Tominski, à la mise en exploitation de la partie du gisement Vesenne-Araltchinskoe et du gisement "Koundyzdy". Un programme de mise en exploitation des gisements existe dans la compagnie et il est prévu jusqu’en 2050 pour les objets actifs avec ajout de parties prometteuses et d’occurrences de minerai. Environ 10 millions de dollars seront affectés à l’exploration géologique cette année, tout comme l’année précédente. Depuis 2004, la croissance du volume d’extraction de minerai par les entreprises de RCC a augmenté de plus de 30 fois (jusqu’à 37,3 millions de tonnes). Retourner aux actualités