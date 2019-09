La production unique de VSMPO-AVISMA est présentée au MAKS-2019 29.08.2019 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK La corporation VSMPO-AVISMA est devenue un des participants au Salon aérospatial international MAKS-2019 qui se tient du 27 août au 1er septembre à Joukovski. Comme le service de presse de la corporation l’a indiqué à " RusBusinessNews ", VSMPO-AVISMA a présenté sur son stand une production unique démontrant les avancées dans la production de pièces en alliages de titane pour l’aviation, y compris des tuyaux en titane, barres, plaques, dalles et autres modèles de haute technologie comme les pièces embouties traitées mécaniquement de châssis et de construction pour la fabrication des avions. Un large assortiment de pièces pour les programmes de construction de moteurs est également présent au sein de l’exposition. La délégation de VSMPO-AVISMA réalisera plus de 50 rencontres avec des partenaires actuels et futurs sur les territoires de MAKS-2019. Retourner aux actualités