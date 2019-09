"Ural Airlines" commencera à voler de Joukovski vers Amsterdam 29.08.2019 — Actualités

RÉGION DE MOSCOU La compagnie aérienne "Ural Airlines" ouvre un nouveau vol international de Joukovski vers Amsterdam. Il aura lieu les mercredis et samedis en partenariat avec la compagnie aérienne KLM. Le départ de Joukovski est prévu à 11.15, de la capitale néerlandaise à 13.45. Comme le service de presse du transporteur l’a indiqué à " RusBusinessNews ", l’ouverture d’un nouveau vol permettra d’élargir le réseau d’itinéraires de "Ural Airlines" à partir de l’aéroport sous Moscou. Le prix du vol aller-retour commence à partir de 14 157 roubles (tarif sans bagage) ou de 18 597 roubles (tarif avec bagage). "Ural Airlines" fait partie des premières compagnies aériennes russes avec son volume de transport. Selon les résultats de 2018, plus de 9 millions de passagers ont utilisé les services du transporteur. Le parc des appareils de la compagnie aérienne comprend 45 Airbus. Le transporteur exploite aujourd’hui 24 А320, 16 А321 et 5 А319. Retourner aux actualités