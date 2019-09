Des producteurs d'ilménite d'Inde ont visité VSMPO et AVISMA 09.09.2019 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK Les sites industriels de la Corporation VSMPO-AVISMA ont été visités par des représentants de STORK et Indian Rare Earths Ltd. À AVISMA (Berezniki), ils ont vu la naissance d'une éponge de titane à partir de matières premières ilménite, et à VSMPO (Verkhnyaya Salda) - la fusion du lingot, son forgeage, l'estampage et le traitement mécanique des produits semi-finis. Comme VSMPO l'a indiqué à " RusBusinessNews ", IREL a présenté ses produits à la corporation VSMPO-AVISMA. La compagnie extrait divers métaux rares pour la production d'alliages de titane, ainsi que du grenat, dont le concentré peut être utilisé pour la découpe au jet d'eau.