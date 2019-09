"Ural Airlines" a ouvert un nouveau vol Perm - Prague 20.09.2019 — Actualités

TERRITOIRE DE PERM "Ural Airlines" a ouvert une nouvelle destination internationale à partir de l'aéroport international de Perm. Le 18 septembre, un avion de ligne de la compagnie a réalisé le premier vol sur la destination Perm – Prague - Perm. Comme le service de presse du transporteur l'a indiqué à " RusBusinessNews ", les vols U6-811/812 seront réalisés durant les horaires d'automne et d'hiver les mercredis et les samedis sur des avions de ligne Airbus dans une configuration à deux classes. La durée du vol Perm – Prague est d'un peu plus de 4 heures. "Ural Airlines" fait partie des premières compagnies aériennes russes avec son volume de transport. Selon les résultats de 2018, plus de 9 millions de passagers ont utilisé les services du transporteur. Le parc d'appareils de la compagnie aérienne se compose de 46 avions de ligne Airbus (24 А320, 15 А321, 5 А319 et 2 A320neo).