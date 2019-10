"Ural Airlines" est entrée dans la liste des compagnies aériennes les plus sûres du monde 11.10.2019 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK La compagnie aérienne "Ural Airlines" a de nouveau reçu un maximum de sept étoiles de sécurité dans le classement de la compagnie Airline Ratings. Il est basé sur l'analyse de plus de 435 transporteurs du monde entier. Comme le service de presse de la compagnie aérienne l'a indiqué à " RusBusinessNews ", "Ural Airlines" a mis en place un système à plusieurs degrés de contrôle pour le vol et la préparation qui assurent un haut niveau de fiabilité: personnel technique, pilotes qualifiés, agents de bord formés ainsi que la disponibilité de son propre centre de maintenance, qui permet de réaliser toutes les formes de service au sol des avions. La compagnie est membre de l'Association du transport aérien international (IATA) et fait régulièrement l'objet d'audits pour confirmer son engagement à maintenir un niveau élevé de sécurité aérienne en se conformant aux normes internationales. Au printemps, "Ural Airlines" est entrée dans le TOP-100 des compagnies aériennes les plus sûres au monde, selon la célèbre compagnie d'audit allemande Jacdec. "Ural Airlines" entre dans la liste des principales compagnies aériennes russes en termes de trafic passagers. En 2018, la Compagnie a transporté 9 000 579 passagers (+13%) vers plus de 200 destinations. Aujourd'hui, "Ural Airlines" exploite 46 avions de ligne du consortium européen Airbus (24 А320, 15 А321, 5 А319 et 2 A320neo).