La corporation VSMPO-Avisma a été auditée par Siemens AG 31.10.2019

RÉGION DE SVERDLOVSK VSMPO a reçu la visite d'auditeurs de Siemens AG. Ils ont vérifié le nouveau site de découpe de bandes dans l'atelier n° 16 et les lignes de soudure dans l'atelier n° 38, la qualification du personnel et le respect de la réglementation lors des opérations technologiques et de contrôle. Puis, avec leur participation, l'acceptation des tuyaux soudés a eu lieu. Comme l'entreprise l'a indiqué à " RusBusinessNews ", les auditeurs avaient constaté un niveau de production élevé chez VSMPO, un excellent système de gestion de documents et un enregistrement clair des données pour chaque tuyau soudé. Retourner aux actualités