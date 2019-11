Le trafic passagers de "Ural Airlines" a augmenté de 9% 14.11.2019 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK En octobre 2019 les services de la compagnie aérienne "Ural Airlines" ont bénéficié de 875 053 passagers - C'est plus que l'indice de 2018 à 9%. Les compagnies aériennes internationales ont transporté 469 282 personnes. Au total, les avions de ligne du transporteur ont réalisé 5 794 vols, dont 3 058 à l'étranger. Le trafic passager à la fin du mois a dépassé 2,18 milliards passager-kilomètres (+9%). En dix mois "Ural Airlines" a transporté 8 277 436 passagers (+6%), dont 4 174 704 personnes sur les vols internationaux. Comme le service de presse de la compagnie aérienne l'a indiqué à " RusBusinessNews ", au total, ont été réalisés 54 199 vols (+3%), dont 26 495 à destination de l'étranger. Le trafic passager a augmenté de 7% - pour atteindre 20 milliards passager-kilomètres. "Ural Airlines" fait partie des premières compagnies aériennes russes avec son volume de transport de passagers. En 2018 la compagnie a transporté 9 000 579 passagers (+13%). La géographie des vols compte plus de 200 destinations. La flotte aérienne "Ural Airlines" comprend les avions du Consortium européen Airbus. Aujourd'hui, sont exploités 47 avions de ligne (24 А320, 15 А321, 5 А319, 2 A320neo et 1 A321neo).