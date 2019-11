Energyn company s'intéresse aux produits VSMPO-AVISMA 15.11.2019 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK La corporation VSMPO-AVISMA a présenté ses produits à la 25e exposition industrielle internationale "Metal-Expo'2019". Il s'agit d'une large gamme de produits semi-finis en titane - barres, tubes, feuilles, plaques et produits ayant un degré de transformation élevé - emboutissages, pelles, bobines, anneaux, hémisphères. Une délégation de la coréenne Energyn company a manifesté son intérêt pour les expositions. Comme le service de presse de VSMPO-AVISMA l’a indiqué à " RusBusinessNews ", pendant quatre jours d'exposition, les représentants de la corporation ont planifié près de 100 réunions avec les collaborateurs des principales entreprises russes et étrangères d'avions et de moteurs, des partenaires des industries aérospatiales et de la construction navale. Retourner aux actualités