Le groupe RСС a reçu un prêt de 326 millions de dollars 15.11.2019 — Actualités

REGION TCHELIABINSK Sberbank a consenti un prêt de 326 millions de dollars à la division métallurgique du groupe RСС ("La compagnie de cuivre russe"). Les fonds serviront au rééquipement technique de l'atelier d'électrolyse du cuivre et à la construction de l'atelier d'électrolyse de feuilles de cuivre à l'Usine de cuivre par électrolyse Kychtymski, ainsi qu'à l'augmentation de la productivité de l'usine de cuivre de SA "Karabachmed". Comme le service de presse de RCC l'a indiqué à " RusBusinessNews ", la mise en œuvre du projet d'investissement à Kychtym augmenterait la productivité de l'atelier d'électrolyse du cuivre de 64% à 230 mille tonnes de cathodes par an et créerait la première production de feuille de cuivre électrolytique de haute technologie en Russie, avec une capacité de 1,2 mille tonnes par an. À "Karabachmed", il est prévu d'augmenter la productivité d'environ 40%, pour atteindre 230 mille tonnes de cuivre blister par an, ainsi que d'organiser un nouveau site de fusion d'anodes en cuivre d'une capacité de 265 tonnes par an.