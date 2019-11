SEVERIN DEVELOPMENT est devenue l'auditeur du projet de Malmyjski de RCC 19.11.2019 — Actualités

REGION DE SVERDLOVSK La Compagnie russe de cuivre a fait appel à la société spécialisée SEVERIN DEVELOPMENT en qualité de consultant technique et d'auditeur du projet de développement du gisement Malmyjski de cuivre (territoire de Khabarovsk). Elle a réalisé auparavant l'audit de la construction des combinats miniers Mikheevski et Tominski (font partie de RCC) dans la région de Tcheliabinsk. Comme le service de presse de RCC l'a indiqué à " RusBusinessNews ", l'expertise professionnelle technique du projet permet d'attirer un financement à long terme, d'assurer le contrôle sur l'utilisation de l'argent prêté et également donne la possibilité de découvrir à temps et de neutraliser les risques du projet. Dans le cadre du développement du gisement d'or et de cuivre Malmyjski, RCC prévoit de construire un combinat minier d'une capacité de traitement d'au moins 56 millions de tonnes de minerai et d'une production moyenne annuelle d'au moins 158 mille tonnes de cuivre en concentré. L'entrée en exploitation de la première ligne de la fabrique d'enrichissement est prévue pour fin 2023, la deuxième ligne : pour la deuxième semestre 2024. Retourner aux actualités