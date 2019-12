"Ural Airlines" commence des vols vers Mumbai à partir de Moscou le 30 mars 13.12.2019 — Actualités

MOSCOU La compagnie aérienne "Ural Airlines" inaugure le 30 mars un vol direct Moscou – Mumbai. Les vols à partir de la capitale russe seront réalisés les lundis, les jeudis et les vendredis, les vols retour – les mardis, les mercredis, les vendredis et les samedis. La ligne sera desservie par des avions Airbus А320neo, a indiqué le service de presse du transporteur à " RusBusinessNews ". En cas d'achat de billets avant le 31 décembre 2019 sur des vols à compter du 30 mars jusqu'au 24 octobre 2020, le billet de Moscou à Mumbai revient à 170 euros au tarif "Econom" et à partir de 513 euros au tarif "Business", le voyage aller-retour – à partir de 324 et 681 euros respectivement. Le prix est indiqué en tenant compte des taxes, de l'alimentation et des bagages. "Ural Airlines" fait partie des premières compagnies aériennes russes avec son volume de passagers transportés. En 2018, 9 000 579 passagers (+13% par rapport aux indices de 2017) ont utilisé les services de la compagnie aérienne. La flotte du transporteur est composée d'avions du consortium européen Airbus. Aujourd'hui, 47 avions de ligne (24 А320, 15 А321, 5 А319, 2 A320neo et 1 A321neo) fonctionnent sur plus de 200 destinations de vols.