En novembre, "Ural Airlines" a augmenté le transport de passagers de 12%. 17.12.2019 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK En novembre, la compagnie aérienne "Ural Airlines" a transporté 692 221 personnes, ce qui est 12% de plus que pour le même indice de 2018. Le principal flux de passagers a été sur les vols internationaux - 352 340 personnes. En un mois, les avions du transporteur ont effectué 4 842 vols, dont 2 401 vols transfrontaliers. Le trafic de passagers a dépassé 1,7 milliard de passagers-kilomètres (+15%). Le service de presse de la compagnie aérienne a déclaré à RusBusinessNews que depuis le début de l'année, "Ural Airlines" a rendu ses services à 8 969 657 clients (+7%). Sur les lignes aériennes internationales, 4 527 044 personnes ont été desservies. En 11 mois, 59 041 vols ont été réalisés, dont 28 896 à l'étranger. Le trafic de passagers a augmenté de 8% et atteint près de 21,8 milliards de passagers-kilomètres. La compagnie aérienne "Ural Airlines" est l'une des premières compagnies aériennes russes en termes de transport de passagers. En 2018, elle a transporté 9 000 579 passagers (13% par rapport aux indices de 2017). La géographie des vols dépasse 200 destinations. La flotte aérienne de la compagnie se compose d'avions du Consortium européen Airbus. Aujourd'hui, 46 avions de ligne sont exploités (2 - А320neo, 1 - А321neo, 23 - А320, 15 - А321 et 5 - А319). Retourner aux actualités