"Ural Airlines" a reçu un troisième Airbus A320neo

RÉGION DE SVERDLOVSK Un troisième A320neo a complété le parc d'avions de la compagnie aérienne "Ural Airlines" en provenance directe de l'usine Airbus à Hambourg. Le salon de l'appareil possède une configuration à deux classes. Les avions de ligne de type Neo sont équipés de moteurs LEAP-1A de CFM International. Sur une grande distance de vol, ils consomment 20% de carburant en moins. Comme le service de presse de "Ural Airlines" l'a indiqué à " RusBusinessNews ", cet avion de ligne est devenu le 47ème avion dans le parc d'avions de la compagnie. Il sera exploité sur des destinations internes et internationales en vertu d'un accord de leasing opérationnel avec CDB Aviation Lease Finance. En janvier 2020, le transporteur recevra un deuxième Airbus A321neo. "Ural Airlines" fait partie des premières compagnies aériennes russes avec son volume de passagers transportés. En 2018, elle a transporté 9 000 579 passagers (+13%). Trois А320neo, un A321neo, 23 А320, 15 А321 et cinq А319 fonctionnent sur plus de 200 destinations de vols.