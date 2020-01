"Ural Airlines" a reçu son cinquième Airbus neo 23.01.2020 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK Le nouvel Airbus A321neo de la compagnie aérienne "Ural Airlines" est arrivé d'Hambourg à Ekaterinbourg le 22 janvier. Le numéro de bord de l'appareil contenant 236 sièges de classe économique est VP-BOQ. Comme le service de presse de la compagnie aérienne l'a indiqué à " RusBusinessNews ", cet avion de ligne de dernière génération est équipé de moteurs LEAP-1A et de sharklets grâce auxquels le niveau de bruit, la consommation de carburant et le nombre d'émissions nocives dans l'atmosphère ont été diminués. Le salon, les systèmes de climatisation et d'éclairage ont été améliorés et de nouveaux sièges pour passager ultrafins équipés de prises USB ont été installés. Maintenant la flotte d'appareils de "Ural Airlines" comporte 48 avions de ligne du consortium européen Airbus (3 А320neo, 2 A321neo, 23 А320, 15 А321 et 5 А319). En 2019, la compagnie aérienne a transporté 9 616 908 personnes (+7% par rapport aux indices de 2018), renforçant ainsi ses positions parmi les principales compagnies aériennes russes pour le volume de passagers transportés.