Airbus a nommé la corporation VSMPO-AVISMA meilleur fournisseur de l’année 2019 31.01.2020 — Actualités

RÉGION DE SVERDLOVSK VSMPO a reçu la plus haute décoration d'Airbus : 2019 SQIP Accredited. La remise de cette décoration a eu lieu le 28 janvier 2020 à Toulouse au cours de la conférence annuelle des fournisseurs du consortium aéronautique européen dans le cadre du programme SQIP (Supplier Quality Improvement Programme). Comme le service de presse de la corporation VSMPO-AVISMA l'a indiqué à "RusBusinessNews", l'entreprise a été récompensée les années précédentes par les décorations Best Improver et Best Performer confirmant le haut degré de fiabilité de VSMPO-AVISMA comme fournisseur clé d'Airbus et la conformité de la stratégie de la corporation orientée vers l'amélioration permanente de la qualité de la production et la satisfaction totale des exigences du client. Maintenant VSMPO-AVISMA livre une production de titane pour tous les programmes d'Airbus, y compris l'А330neo et l'А350XWB.